Kaymakam Emre Cebeci, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Kaymakam Emre Cebeci, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları ziyaret ederek onların sağlık ve mutluluklarını diledi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.

Cebeci, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında Yeşilçeşme Mahallesi'nde yaşayan Öbeyt Yaşar ve Kitan Seven'in evine konuk oldu.

Aile bireyleriyle sohbet eden Cebeci, Yaşar ve Seven'in Yaşlılar Gününü kutladı, sağlıklı bir ömür geçirmelerini diledi.

Yaşlıların hayır dualarını alan Cebeci, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
