Kaymakam Çelik, Ayancık Esnafıyla Bir Araya Geldi

Kaymakam Çelik, Ayancık Esnafıyla Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Sinop'un Ayancık ilçesinde Kaymakam Ahmed Çelik, 'Esnaf Günlükleri' etkinliği çerçevesinde ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Çelik, esnafın bir şehrin kalbi olduğunu vurguladı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kaymakam Ahmed Çelik, esnafla bir araya geldi.

"Esnaf Günlükleri" etkinliği kapsamında ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Çelik, esnafın sorun ve talepleri ile önerilerini dinledi.

Esnafla bir süre sohbet eden ve hayırlı işler dileyen Çelik, esnafın bir şehrin kalbi olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak esnafın tüm sorunlarının çözümü noktasında onları dinleye devam ettiklerini vurgulayan Çelik, "Esnaflar bir şehrin kalbidir. Biz de onlarla zaman zaman bir araya gelerek sohbet ediyor, sorunlarını ve isteklerini dinliyoruz." dedi.

Kaymakam Çelik'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Pınar Yurtseven ve Yalı Mahallesi Muhtarı Süleyman Karakaşoğlu da eşlik etti.


