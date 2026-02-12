Haberler

Kale Kaymakamı Batı, öğrencilerle bir araya geldi

Malatya'nın Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi ve eğitim ortamları hakkında bilgi aldı.

Malatya'nın Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Batı, öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

Ziyaret kapsamında okul idarecilerinden okulların akademik çalışmaları, yürütülen projeler, öğrencilerin elde ettiği başarılar ve eğitim ortamlarının genel durumu hakkında bilgi alan Batı, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere sınav sürecinde karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Kaymakam Batı, eğitimin her aşamasında öğrencilere destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
