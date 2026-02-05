Havza Kaymakamı Ayvat'tan engelli ve yaşlılara ziyaret

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) destek alan ailelere ziyaretlerini sürdüren Ayvat, Gidirli Mahallesi'nde ikamet eden engelli, ihtiyaç sahibi ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ayvat, ziyaret ettiği Hüma Demir'in evinin durumun kötü olduğunu, yeniden inşa edilmesi için çalışmalara başlandığını belirterek, "Allah nasip ederse Hüma teyzemize yeni bir ev yapmak adına çalışmalara başladık. Evin inşası için SYDV'den 500 bin lira nakdi yardım için süreç başlatıldı." dedi.

Ayvat, daha sonra engelli İbrahim Songur, Rahmi ve Seyit Aytekin ile ihtiyaç sahibi Hasan ve Mevlüde Çelik çiftini ziyaret etti.

Devletin her zaman engellinin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Ayvat, "Engelli ve ihtiyaç sahiplerimizin, özellikle yaşlılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Yapmış olduğumuz ziyaretlerle ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmekte ve hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz." dedi.

Ziyaretlere SYDV Müdürü Okan Ünal ve mahalle muhtarı Mustafa Parlak da katıldı.