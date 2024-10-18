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Kaymakam Arabacı'dan Muhtarlar Günü Kutlaması

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Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi ve onların gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolasıyla muhtarla bir araya geldi.

Mahalle ve köy muhtarlarını kaymakamlık binasında ağırlayan Arabacı, muhtarların günlerini kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Arabacı, muhtarlara her zaman yanlarında oldukları mesajını da ileterek, mahalle ve köylerde yaşanan sorunlara ilişkin muhtarlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

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