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Kayıp Zihinsel Engelli Mahsun Kaya Baraj Gölünde Bulundu

Kayıp Zihinsel Engelli Mahsun Kaya Baraj Gölünde Bulundu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayıp olarak aranan 27 yaşındaki zihinsel engelli Mahsun Kaya, AFAD ve jandarma ekiplerince Veysel Eroğlu Ilısu Baraj gölünde hipotermi geçirmek üzereyken bulundu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mahsun Kaya (27), AFAD ve jandarma ekipleri tarafından baraj gölünde hipotermi geçirmek üzereyken bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Çeltikbaşı köyü yakınlarındaki Veysel Eroğlu Ilısu Baraj gölü havzasında meydana geldi. Öğle saatlerinde evden çıkan ve eve dönmeyen zihinsel engelli Mahsun Kaya için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasında Kaya, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj gölünde görüldü. Zodyak botu ile sudan çıkarılan Kaya'nın hipotermi tehlikesi geçirdiği belirlendi. Mahsun Kaya, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaya'nın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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