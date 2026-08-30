Haberler

Kayıp Gürkan Gencer Sakarya Nehri'nde Ölü Bulundu

Kayıp Gürkan Gencer Sakarya Nehri'nde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde 2 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Gürkan Gencer'in (41), Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde 2 gün önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Gürkan Gencer'in (41), Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında balık tutan kişi, su üzerinde sürüklenen kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, cesedin Gürkan Gencer'e ait olduğu tespit edildi. Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Gencer hakkında iki gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı