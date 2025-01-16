Kayıp Kadın İETT'nin Yardımıyla Bulundu
İstanbul'da kaybolan Zekiye Tutkun, ailesinin İETT'ye yaptığı başvuru sonrasında hastanede bulundu. Bipolar bozukluğu bulunan 58 yaşındaki kadın, İstanbul Kart verileri sayesinde tespit edildi.
(İSTANBUL) - İstanbul'da kendisinden haber alınamayan Zekiye Tutkun isimli vatandaşın ailesi, İETT'ye başvurdu. Başvuru üzerine İstanbul Kart verileri incelenen Tutkun, hastane koridorunda otururken bulundu.
Bipolar bozukluğu bulunan 58 yaşındaki Zekiye Tutkun'a ulaşamayan ailesi, mahalle muhtarının yardımıyla İETT'ye başvurdu. İETT, Zekiye Tutkun'un İstanbul Kart verilerini inceleyerek hangi otobüse bindiğini ve nerede indiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, Tutkun'un Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yakınlarında otobüsten indiği belirlendi.
Hastanede bulundu
Ailesi, kadının İstanbul Kart'ından elde edilen bilgi doğrultusunda hastaneye giderek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İki gün boyunca hastane çevresinde dolaştığı öğrenilen kadın, hastane koridorunda otururken bulundu.