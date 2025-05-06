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Kayıp Hayvanlarını Ararken Ormanda Ölü Bulundu

Kayıp Hayvanlarını Ararken Ormanda Ölü Bulundu
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Karabük'ün Yenice ilçesinde 69 yaşındaki Sabri Yılmaz, kayıp büyükbaşlarını aramak için gittiği ormanda ölü bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu ve kesin ölüm sebebi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde Sabri Yılmaz (69), dün kayıp hayvanlarını aramak için gittiği ormanda ölü bulundu.

Yenice ilçesine bağlı Kadıköy köyünde oturan Sabri Yılmaz, dün saat 15.00 sıralarında kaybolan büyükbaşlarını aramak için evden çıktı. Ormana doğru giden Sabri Yılmaz, geri dönmeyince yakınları, saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yılmaz'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece saatlerinde Yılmaz, ormanda hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sabri Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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