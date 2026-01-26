Haberler

Kayıp olarak aranan Hatice, tarihi manastır yakınlarında bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Hatice K., ekiplerin arama çalışmaları sonucunda tarihi Sin Manastırı yakınlarında bulundu. Durumu iyi olan genç, kontrol için hastaneye götürüldü.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan Hatice K. (16), ekiplerin çalışması sonucu tarihi Sin Manastırı yakınlarında bulundu.

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden dün saat 11.00 sıralarında ayrılıp, geri dönmeyen Hatice K.'nin ailesi, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı sonrası jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği arama çalışması, gece yarısına kadar sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile tekrar mahalle ve çevresindeki kırsal alanda arama çalışmasına başlayan ekipler, Hatice K.'yi tarihi Sin Manastırı yakınlarında buldu. Durumu iyi olan Hatice K., kontrol için hastaneye götürüldü.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
