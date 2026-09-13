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Kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiası; 6 gözaltı

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'ANNE VE BABASI ÇOK RAHATTI'Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı ve baba Y.B. ile 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

'ANNE VE BABASI ÇOK RAHATTI'

Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı ve baba Y.B. ile 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı çadırlar bölgesine giriş çıkışlar ekipler tarafından kapatıldı. Köy sakinlerinden Neşet Balım, "Burası bizim köyün merası. Bu gelenler bize her sene gelirler. Yazları buraya geliyorlar. O gün burada yemek vardı. O akşam kayboldu. Bizim haberimiz sonradan geldi. Jandarma geldi ve yolları kapattılar. Girişi çıkışı kapattılar. Kendi köyümüz olduğu halde gidemiyoruz. Anne ve babası çok rahattı. Çocukları kayıp bir aile gibi değil. Çok şüpheli bir şey. Ayı götürdüğüne dair bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz. Bebeğin kaybolduğu gün binlerce araba vardı burada. Köyde ayılarla karşılaşıyoruz ama hiçbir zararlarını görmedim. Anne baba çırpınır ağlar ama onlarda böyle bir şey yok" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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