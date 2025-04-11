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Kayıp 26 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan 26 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 26 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Ş.Ö, 26 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu hayvanlar, ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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