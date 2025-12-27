Eskişehir'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Yılmaz, polis tarafından bulundu. Çocuk sağ salim aileine teslim edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk bulundu.
Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'ta sabah fırına gitmek için çıktığı evine dönmeyen Muhammet Miraç Yılmaz'ın yakınları, durumu polise bildirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.
Polis, Yılmaz'ın yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtlarından, 12 yaşındaki çocuğun fırının önünden geçerek uzaklaştığını belirledi.
Yılmaz, polis ekiplerinin araması sonucu evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sakintepe Mahallesi'nde bulundu.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz, ailesine teslim edildi.