Haberler

Eskişehir'de kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Yılmaz, polis tarafından bulundu. Çocuk sağ salim aileine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde fırına gitmek için evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 12 yaşındaki çocuk bulundu.

Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'ta sabah fırına gitmek için çıktığı evine dönmeyen Muhammet Miraç Yılmaz'ın yakınları, durumu polise bildirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Polis, Yılmaz'ın yaşadığı binanın güvenlik kamerası kayıtlarından, 12 yaşındaki çocuğun fırının önünden geçerek uzaklaştığını belirledi.

Yılmaz, polis ekiplerinin araması sonucu evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sakintepe Mahallesi'nde bulundu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış