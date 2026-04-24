Kayınpeder damat kavgası; 2 yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven'i tabanca ile vurdu. Muharrem Güven'in oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Güven, damadı Murat Güven'in, şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat Güven, sokakta kayınpederi Muharrem Güven ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Murat Güven, üzerinde bulunan tabanca ile kayınpederine ateş etti. Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Güven'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Muharrem Güven'in oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanığı Gökhan Aktaş, "3 kişi kavga ediyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçakla yaralanmış, biri karın boşluğundan vurulmuş" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

