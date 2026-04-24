Kayınpeder damat kavgası; 2 yaralı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven'i tabanca ile vurdu. Muharrem Güven'in oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Güven, damadı Murat Güven'in, şiddet uyguladığını iddia ettiği kızını bir süre önce kendi evine götürdü. Murat Güven, sokakta kayınpederi Muharrem Güven ile karşılaşınca aralarında bu yüzden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Murat Güven, üzerinde bulunan tabanca ile kayınpederine ateş etti. Muharrem Güven'in yanında bulunan oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Güven'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Muharrem Güven'in oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanığı Gökhan Aktaş, "3 kişi kavga ediyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçakla yaralanmış, biri karın boşluğundan vurulmuş" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Anıtkabir'le ilgili tartışılan öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Anıtkabir'le ilgili yeni öneri! Karşı çıkan da var, destekleyen de

Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti