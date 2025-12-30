Haberler

Batman'da köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kişi ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Kayıklı köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki Abdurrahman Mamiş, ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yolu kardan kapanan Kayıklı köyünde rahatsızlanan Abdurrahman Mamiş (80), ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kayıklı köyünde dün akşam rahatsızlanan Mamiş için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan Mamiş için İlçe Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmasıyla saat 01.00 sıralarında yaklaşık 55 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Mamiş, sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğu bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşehrimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Altın Portakal ödüllü yönetmen, evinde silahlı saldırıya uğradı

Altın Portakal ödüllü yönetmen evinde silahlı saldırıya uğradı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı