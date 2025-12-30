Batman'da köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kişi ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yolu kardan kapanan Kayıklı köyünde rahatsızlanan Abdurrahman Mamiş (80), ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kayıklı köyünde dün akşam rahatsızlanan Mamiş için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan Mamiş için İlçe Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmasıyla saat 01.00 sıralarında yaklaşık 55 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

Mamiş, sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı.

Açıklamada, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğu bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşehrimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.