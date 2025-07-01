Kaybolan İnek Jandarma Dronu ile Bulundu

Kaybolan İnek Jandarma Dronu ile Bulundu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan yeni doğum yapmış inek, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışması sayesinde bulundu ve sahibine teslim edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan inek jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla bulunarak sahiplerine teslim edildi.

ilçeye bağlı Çavuş Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Eyüp Tınastepe'nin yeni doğum yaptığı öğrenilen ineği Çavuş Yaylası ormanlık alanda kayboldu.

İneğinin kaybolduğunu fark eden Tınastepe durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanın bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi.

Teknolojik imkanlardan da faydalanan ekipler, arama faaliyetlerine dron desteğiyle devam etti. Yaklaşık 2 saat süren koordineli çalışma sonucunda, kayıp inek kırsal alanda doğum sonrası felç geçirmiş ve yürüyemez halde bulundu.

Veteriner hekim kontrolünden geçirilen inek sahibine teslim edildi.

İneği bulunan Tınastepe, Seydişehir ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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