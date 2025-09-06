Haberler

Kaybolan Çinli Turistin Cansız Bedeni Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan Xu Wenkai'nin cansız bedeni, Jandarma ve komando timleri tarafından sarp araziden alındı. Cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'nde yürüyüş yaparken kaybolan Çinli turist Xu Wenkai'nin (30) cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Muğla komando tabur komutanlığı timlerinin çalışmasıyla sarp araziden alındı. Cenaze, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
