Kaybolan Anne ve Oğulun Cansız Bedenleri Bulundu

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı (43) ile kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan Osman Yaşar Helvacı'nın (5), kreşte montunu giyerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden çıktıktan sonra kayboldu. Yapılan aramalarda 9 gün sonra dün anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu. Köseali köyü mevkiinde dere yatağında önce Osman Yaşar Helvacı'nın, birkaç saat sonra da aynı bölgede 50 metre uzaklıkta Huriye Helvacı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından bulundukları yerden çıkarılıp, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Osman Yaşar Helvacı'nın kaybolmadan önce kreşte çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde Osman Yaşar'ın, kaybolduğunda üzerinde bulunan mavi montunu kreşte üzerine giydiği görüldü.