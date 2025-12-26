Kayalıklardan düşüp mahsur kalan çoban, kurtarıldı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde hayvan otlatırken dengesini kaybedip, düşen Duran Orhan (72), yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Orhan, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Duran Orhan, küçükbaşlarını otlatmak isterken çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip, düştü. Yaralanan Orhan, kayalıklarda mahsur kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran Orhan, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhan, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluşan Duran Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.