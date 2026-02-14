Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 236 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Hakkari'de 236 santimetre ile kaydedildi. Diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları ve hava tahminleri de belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 236, Kartalkaya'da 220, Palandöken'de 212, Ergan'da 210, Nemrut'ta 186, Konaklı'da 178, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 146, Yıldız Dağı'nda 145, Erciyes'te 115, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 101, Yalnızçam'da 95, Ilgaz'da 76, Hesarek'te 55, Zigana'da 44, Denizli'de 43, Küpkıran'da 40, Kop Dağı'nda 32, Gevaş Abalı'da 21 ve Keltepe'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez14.02.2026En düşükEn yüksek
HakkariAB-91
PalandökenÇB-50
KartalkayaPB-27
ErganPB-23
NemrutPB-40
KonaklıÇB-41
SarıkamışÇB-52
UludağR38
Yıldız DağıPB-24
ErciyesPB-35
Murat DağıR-27
DavrazÇB-14
YalnızçamÇB-24
IlgazPB-27
HesarekPB-53
DenizliR-29
KüpkıranPB-21
Kop DağıÇB-14
Gevaş AbalıAB-25
KeltepePB-410
(AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, R: Rüzgarlı)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
