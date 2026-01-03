Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 210 santimetre ile Kartalkaya'da ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ve hava durumu bilgileri de açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Palandöken 208 Keltepe'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 146, Nemrut'ta 138, Palandöken 2'de 120, Erciyes'te 105, Yıldızdağı ve Ergan'da 75, Yanlızçam'da 51, Gevaş Abalı'da 50, Küpkıran'da 45, Zigana ve Kartepe'de 31, Hesarek'te 24, Mersivan'da 21, Ilgaz ve Murat Dağı'nda 18, Davraz'da 14, Denizli'de 8, Dozdağ'da 7, Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.01.2026En düşüken yüksek
KartalkayaKY-10-2
PalandökenS-24-11
KeltepeKY-14-1
HakkariS-21-9
SarıkamışS-21-8
NemrutS-11-5
Palandöken 2S-19-10
ErciyesS-13-1
YıldızdağıS-19-6
ErganS-16-10
YanlızçamS-22-7
Gevaş AbalıS-13-3
KüpkıranS-22-14
ZiganaGSY1219
KartepeY-73
MersivanS-14-4
HaserekS-16-7
IlgazKY-15-3
Murat DağıS-13-1
DavrazÇB-122
DenizliSisli-100
BozdağKY-42
AkdağS-10-1

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GYS: Gökgürültülü sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu, S: Soğuk)

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
