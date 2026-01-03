Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Palandöken 208 Keltepe'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 146, Nemrut'ta 138, Palandöken 2'de 120, Erciyes'te 105, Yıldızdağı ve Ergan'da 75, Yanlızçam'da 51, Gevaş Abalı'da 50, Küpkıran'da 45, Zigana ve Kartepe'de 31, Hesarek'te 24, Mersivan'da 21, Ilgaz ve Murat Dağı'nda 18, Davraz'da 14, Denizli'de 8, Dozdağ'da 7, Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.01.2026 En düşük en yüksek Kartalkaya KY -10 -2 Palandöken S -24 -11 Keltepe KY -14 -1 Hakkari S -21 -9 Sarıkamış S -21 -8 Nemrut S -11 -5 Palandöken 2 S -19 -10 Erciyes S -13 -1 Yıldızdağı S -19 -6 Ergan S -16 -10 Yanlızçam S -22 -7 Gevaş Abalı S -13 -3 Küpkıran S -22 -14 Zigana GSY 12 19 Kartepe Y -7 3 Mersivan S -14 -4 Haserek S -16 -7 Ilgaz KY -15 -3 Murat Dağı S -13 -1 Davraz ÇB -12 2 Denizli Sisli -10 0 Bozdağ KY -4 2 Akdağ S -10 -1

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GYS: Gökgürültülü sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu, S: Soğuk)