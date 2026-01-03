Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 210 santimetre ile Kartalkaya'da ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ve hava durumu bilgileri de açıklandı.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Palandöken 208 Keltepe'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 146, Nemrut'ta 138, Palandöken 2'de 120, Erciyes'te 105, Yıldızdağı ve Ergan'da 75, Yanlızçam'da 51, Gevaş Abalı'da 50, Küpkıran'da 45, Zigana ve Kartepe'de 31, Hesarek'te 24, Mersivan'da 21, Ilgaz ve Murat Dağı'nda 18, Davraz'da 14, Denizli'de 8, Dozdağ'da 7, Akdağ'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|01.01.2026
|En düşük
|en yüksek
|Kartalkaya
|KY
|-10
|-2
|Palandöken
|S
|-24
|-11
|Keltepe
|KY
|-14
|-1
|Hakkari
|S
|-21
|-9
|Sarıkamış
|S
|-21
|-8
|Nemrut
|S
|-11
|-5
|Palandöken 2
|S
|-19
|-10
|Erciyes
|S
|-13
|-1
|Yıldızdağı
|S
|-19
|-6
|Ergan
|S
|-16
|-10
|Yanlızçam
|S
|-22
|-7
|Gevaş Abalı
|S
|-13
|-3
|Küpkıran
|S
|-22
|-14
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Kartepe
|Y
|-7
|3
|Mersivan
|S
|-14
|-4
|Haserek
|S
|-16
|-7
|Ilgaz
|KY
|-15
|-3
|Murat Dağı
|S
|-13
|-1
|Davraz
|ÇB
|-12
|2
|Denizli
|Sisli
|-10
|0
|Bozdağ
|KY
|-4
|2
|Akdağ
|S
|-10
|-1
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GYS: Gökgürültülü sağanak yağışlı, Y: Yağmurlu, S: Soğuk)