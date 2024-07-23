Üye Girişi
Haberler

Kavurucu sıcakta susayan köpeği böyle serinletti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, susayan sokak köpeğine avunun içerisinde su içirdi. Yılmaz, yaptığı davranışla yürekleri ısıttı.

Kavurucu sıcakta susayan köpeği böyle serinletti

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, susayan sokak köpeğine avunun içerisinde su içirdi. Yılmaz, yaptığı davranışla yürekleri ısıttı.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Hatay'da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hava sıcaklığının artmasından en fazla muzdarip olanlarsa sokak hayvanları olmuş durumda. İskenderun ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, sokakta yürüdüğü esnada bir köpeğin dili dışarda olduğunu ve susadığını fark etti. Markete giderek 4 su alan Yılmaz, köpeğe avucuyla su içirmeye başladı. Bu anları arkadaşı tarafından kayır altına Yılmaz, yaptığı hareketle takdir topladı.

"Köpek elimden su içmeye başladı, bayağı bir susamıştı"

Şişe ile avucuna döktüğü suyu hayvana içiren 17 Yaşındaki Erdoğan Yılmaz, "Hatay'da havalar çok sıcak biz bile yeri geldiğinde bayağı bir su tüketiyoruz. Havalar çok sıcak nemli olduğu için sürekli su tüketiminde bulunuyoruz. Sokakta geçerken gördüğüm köpeğin bayağı bir dili dışardaydı susadığını fark ettim, kap bulamayınca bulunan suyu elime döktüm. Köpek elimden su içmeye başladı, bayağı bir susamıştı. 3 şişe boşalttım yerde hatta 4. de cebimdeydi. Köpek çok susadığını gördüm 4 su aldım içmeye başladı 3 tanesi de bitirdi. Havalarımız çok sıcak İskenderun'da sessiz hayvanlarımız için su ve mama bırakmayı unutmayalım" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erdoğan Yılmaz İskenderun Hatay Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti

ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title