Kavurucu sıcakta susayan köpeği böyle serinletti

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, susayan sokak köpeğine avunun içerisinde su içirdi. Yılmaz, yaptığı davranışla yürekleri ısıttı.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Hatay'da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hava sıcaklığının artmasından en fazla muzdarip olanlarsa sokak hayvanları olmuş durumda. İskenderun ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, sokakta yürüdüğü esnada bir köpeğin dili dışarda olduğunu ve susadığını fark etti. Markete giderek 4 su alan Yılmaz, köpeğe avucuyla su içirmeye başladı. Bu anları arkadaşı tarafından kayır altına Yılmaz, yaptığı hareketle takdir topladı.

"Köpek elimden su içmeye başladı, bayağı bir susamıştı"

Şişe ile avucuna döktüğü suyu hayvana içiren 17 Yaşındaki Erdoğan Yılmaz, "Hatay'da havalar çok sıcak biz bile yeri geldiğinde bayağı bir su tüketiyoruz. Havalar çok sıcak nemli olduğu için sürekli su tüketiminde bulunuyoruz. Sokakta geçerken gördüğüm köpeğin bayağı bir dili dışardaydı susadığını fark ettim, kap bulamayınca bulunan suyu elime döktüm. Köpek elimden su içmeye başladı, bayağı bir susamıştı. 3 şişe boşalttım yerde hatta 4. de cebimdeydi. Köpek çok susadığını gördüm 4 su aldım içmeye başladı 3 tanesi de bitirdi. Havalarımız çok sıcak İskenderun'da sessiz hayvanlarımız için su ve mama bırakmayı unutmayalım" İfadelerini kullandı.