Kavurucu sıcakta köy yollarını asfaltlıyorlar

Siirt, Bingöl ve Elazığ'da İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki köy yollarına asfalt dökmek için kavurucu sıcaklar altında zorlu mesai yapıyor.

Yaz aylarında hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı Siirt, Bingöl ve Elazığ'da yol yapım ekipleri en ücra köy yollarını asfalta kaplıyor.

Sıcak hava ve asfaltın ısısı nedeniyle zorlu mesai yapan işçiler, başlarına döktükleri soğuk suyla serinliyor.

Siirt

Siirt'te İl Özel İdaresi ekipleri, merkez, ilçe ve bağlı köyleri daha konforlu bir ulaşımla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcak havaya rağmen Baykan ilçesinin Günbuldu ve Çamtaşı köyleri arası ile Pervari ilçesinin Gökbudak köyleri arasında, iki grup halinde devam eden çalışmalarla yollar asfaltlanıyor.

Valiliğin girişimleriyle geçen yıl İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti ve taş kırma tesisinde üretilen sıcak asfalt, kamyonlara doldurularak çalışmaların olduğu bölgelerdeki yollara dökülüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AA muhabirine, Siirt merkez, ilçe ve köylerde başlatılan asfalt seferberliğinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yıl içinde kırsalda yaklaşık 50 kilometrelik yola sıcak asfalt döküldüğünü belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Kendi asfalt üretim tesisimizi, araçlarımızı ve ekiplerimizi İl Özel İdaremiz bünyesine kazandırarak tasarruflu ve verimli bütçe yönetimiyle yol çalışmalarımıza hız verdik. Sağlanan huzur ve güven ortamında kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yıl içinde kırsalda yaklaşık 50 kilometrelik yola asfalt döktük. Hedefimiz yıl sonuna kadar 100 kilometre asfalt yol yapımını tamamlamak ayrıca 450 kilometre yolun iyileştirme, bakım ve onarımını gerçekleştirerek toplamda 550 kilometre yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz."

İl Özel İdaresinde görevli formen Faik Yıldız, sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, vatandaşların yürütülen çalışmalardan memnun kaldığını anlattı.

Günbuldu köyü muhtarı Süleyman Sarsılmaz da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yolumuz tamamlanmak üzere. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Bingöl

Bingöl'de İl Özel İdaresinde görevli asfalt serme makinesi operatörü Nuri Alas, mesailerinin zorluklarına rağmen hizmet için çalıştıklarını söyledi.

Alas, "Asfalt ve havanın sıcaklığı birleşince daha da zor oluyor ama görevimiz vatandaşa hizmet etmek. Çalışmak zorundayız çünkü köylere hizmet götürmek bizim sorumluluğumuz." dedi.

İşçilerden Nevzat Kızılkaya, yaz sezonunda köylerde yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini belirtti.

Bingöl-Elazığ kırsal sınırında asfalt serimi yaptıklarını ifade eden Kızılkaya, "Vatandaş yollarının yapılmasını bekliyor. Asfalt çok sıcak, 180 dereceye ulaşıyor. Bir de hava sıcaklığı 45 derece olunca çalışma şartları ağırlaşıyor ama görevimiz. Bu yıl sıcaklık daha da arttı, biraz daha zorlayıcı oldu ama biz hizmeti sonuna kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Termometrelerin zaman zaman 40-45 dereceyi gösterdiği Elazığ'da da İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelere bağlı köylerde ulaşım ağının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi bünyesindeki asfalt plenti tesisinde sıcak bitüm ve agreganın mikserde karıştırılmasıyla hazırlanan sıcak asfalt, soğumadan kamyonlarla yol yapım çalışması yürütülen bölgelere götürülüyor.

Sıcak havanın yanı sıra asfaltın ve iş makinelerinin yaydığı sıcaklıkla mücadele eden ekipler, en ücra bölgelere kadar konforlu ulaşım hizmeti sunmak için özveriyle çalışıyor.

Silindir operatörü Burak Cadde, kırsal ve dağlık bölgelerde yaşayan insanların kente rahat ve güvenli bir şekilde gidebilmeleri için asfalt yolların büyük önem taşıdığını belirtti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğunu, makinenin ve asfaltın sıcaklığıyla hissedilen sıcaklığın daha da arttığını anlatan Cadde, "Bu da bizi çok zorluyor ama bu zorluğa rağmen halkımıza hizmet vermekten geri durmuyoruz. Bu sıcak günlerde köylümüze hizmet veriyoruz, onların yollarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asfalt serme makinesi operatörü İlker Şirin, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını belirterek, "Havanın sıcaklığı, asfaltın sıcaklığı bir de makinenin verdiği sıcaklıkla dayanılmaz bir sıcaklık hissediyoruz ama kırsalda yaşayan halkımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz, bu düşünce hissettiğimiz o sıcaklığı bizden alıyor." diye konuştu.

Asfalt çalışması yapılan Yeniköy'ün muhtarı Veysel Sağlam, kavurucu sıcağa rağmen asfalt ekiplerinin işlerini büyük bir hassasiyetle yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçiler olarak sıcak havada güneşin altında çalıştıklarını belirten Sağlam, "Ama asfalt serimi yapılırken ekibin yanında bulundum, gerçekten çok sıcak bir ortamda özveriyle çalışıyorlar, köylere hizmet götürüyorlar. Ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.