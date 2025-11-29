Kavgadan Şampiyonluğa: Ayla Akkaya'nın Judo Hikayesi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kardeşini korumak için sokak kavgasına müdahale eden Ayla Akkaya (16), olaya tanık olup kavgayı ayıran judo antrenörleri tarafından keşfedilip, judoya yönlendirildi. Judoya başlayan Akkaya, kısa sürede milli sporcu olup, uluslararası turnuvalarda önemli dereceler elde etti.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ayla Akkaya'nın hayatı, 6 yıl önce kardeşini korumak için girdiği sokak kavgasıyla değişti. Kavgaya tanık olan beden eğitimi öğretmeni ve judo antrenörü Tanju Ziğen ile judo antrenörü Mehmet Gülten, tarafları ayırdıktan sonra Akkaya'nın agresif yapısını fark edip, onu spora yönlendirdi. İlk testlerden başarıyla geçen Akkaya, böylece judo ile tanıştı. Judoya başladıktan kısa süre sonra il derecesi kazanan Akkaya, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti ancak covid 19 pandemisi nedeniyle müsabakaların iptal edilmesi üzerine çalışmalarını ev ortamında sürdürmek zorunda kaldı. Evinde disiplinle çalışmalarına devam ettiğini belirten Ayla Akkaya, pandemi sonrası Nisan 2023'te Samsun'da katıldığı okul sporları müsabakalarında 'Türkiye Şampiyonu' oldu.

Ayla Akkaya, Temmuz 2024'te Kocaeli Uluslararası Emre Yazgan Turnuvası'nda 2'nciliği, aynı yıl kasım ayında ise Bosna Hersek Uluslararası Borsa Avrupa Açık 3'cülüğü elde edip, Galatasaray Spor Kulübü adına da lig müsabakalarına katıldı. Nisan 2025'te Antalya Uluslararası Proelii Area Turnuvası'nda ümitler kategorisinde 1'inci olan Akkaya, bu yıl ağustos ve eylül aylarında Edirne ve Bulgaristan'da düzenlenen 2 ayrı uluslararası turnuvada 48 kilogramda şampiyon oldu. Milli sporcu Akkaya, son olarak bu ay Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada yine şampiyonluğu Türkiye'ye getirdi.

'BİR KAVGADAN BURALARA GELECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEZDİM'

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ayla Akkaya, "Spor hayatım sokakta kavga ederken başladı diyebilirim. O sırada kavgayı gören antrenörüm judoya başlamamı önerdi. O gün hem kavgayı ayırdı hem de hayatımın yönünü değiştirdi. Judoya başladıktan sonra stresimi attım, milli sporcu oldum. Minderde ülkemizi gururlandırmaya çalışıyorum. En büyük destekçim ailem. Bir kavgadan buralara geleceğimi hiç düşünmezdim. Çok mutluyum, çok gururluyum. Hocalarıma da teşekkür ederim" dedi.

'HIRÇINLIĞINI GÖRDÜK, JUDOYA BAŞLATTIK'

Manisa 45 Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Gülten (38) ise "Üç çocuk Ayla'nın kardeşine sataşıyordu. Ayla da görünce hemen müdahale etmiş, olay kavgaya dönmüş. Biz de ayırdık. Ayla'nın içindeki enerjiyi ve hırçınlığı görünce teste aldık ve judoya başlattık. İlk yılında Türkiye derecesi elde etti. Sonrasında ümitler kategorisinde Türkiye ve uluslararası dereceler yaptı. Şimdi Ümit Milli Takımı'nda devam ediyor. Önümüzdeki süreçte daha büyük başarılar getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.