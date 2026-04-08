Kavga ihbarına giden polise 'davullu-zurnalı' kutlama

Kavga ihbarına giden polise 'davullu-zurnalı' kutlama
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelilerin Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası nedeniyle yaptığı sürpriz kutlama ile karşılaştı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelilerin Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve Polis Haftası nedeniyle yaptığı sürpriz kutlama ile karşılaştı. Pasta da kesilen kutlamada ekipler, davul zurna ile karşılandı.

Şarkışla'nın Kale Mahallesi'nde oturanlar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, mahallede kavga çıktığına dair asılsız ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ellerinde sopalarla kavga ettiği görüntüsü veren kalabalık ile karşılaştı. Tarafları ayırmaya çalışan polis ve bekçiler bu sırada çalmaya başlayan davul zurnayı duyup, bunun kendilerine yönelik bir kutlama olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayan Kale Mahallesi Muhtarı Adem Kader, "365 gün bizleri korudunuz, Allah razı olsun. Biz de bu özel gününüzü unutmadık. Böyle bir sürpriz yapmak istedik. Mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar" dedi. Polis ekipleri ise başta şehitler olmak üzere tüm emniyet mensuplarını anarak, yapılan sürprizden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
