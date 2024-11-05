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Kavga Ayırmaya Çalışırken Vurulan Fatih Ersoy Hayatını Kaybetti

Kavga Ayırmaya Çalışırken Vurulan Fatih Ersoy Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Turhal ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Fatih Ersoy, Adnan K. tarafından karnından vurularak hayatını kaybetti. Ersoy'un cenazesi toprağa verildi, şüpheli teslim oldu.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken Adnan K. (27) tarafından karnından vurulan Fatih Ersoy (47) toprağa verildi.

Olay, dün Turhal ilçesi Milli Egemenlik Park'ında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Fatih Ersoy, iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etti. Tarafları ayırmak isteyen Ersoy, Adnan K.'nin tabancayla açtığı ateşte karnından vuruldu. Adnan K. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Şüpheli Adnan K. ise gece polis ekiplerine giderek teslim oldu.

Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Ersoy'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Fatih Ersoy ilçe merkezindeki Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Adnan K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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