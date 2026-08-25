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Kırklareli'nde Süt İhtisas OSB Toplantısı

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Kırklareli'nde "Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen altyapı, planlama ve tarımsal üretim projelerinin mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda, bölgedeki süt hayvancılığı yatırımlarının artırılması, tarımsal sanayinin gelişimi ve üretim kapasitesinin yükseltilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kırklareli'nin üretimin, tarımın ve kalkınmanın merkezi olma yolunda olduğunu ifade eden Turan, Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle kentte hayvancılık faaliyetlerinin daha da artacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA
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