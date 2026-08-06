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Kavak'ta Yaz Kuran Kursu Futbol Turnuvası Sona Erdi

Kavak'ta Yaz Kuran Kursu Futbol Turnuvası Sona Erdi
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Samsun'un Kavak ilçesinde 4. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası, 35 takım ve 330 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Dostluk ve centilmenlik vurgusu yapılan turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde, yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen 4. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı.

Kavak İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce organize edilen turnuva, Kavak Belediyesi Halı Sahası'nda 35 takım ve 330 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yaz tatillerini verimli değerlendirmeleri, spora yönlendirilmeleri, takım ruhunun geliştirilmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen turnuvada öğrenciler dostluk ve centilmenlik içinde mücadele etti.

Kavak İlçe Müftüsü Ünal Öztürk, gençlerin manevi eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesinin önem taşıdığını belirterek, turnuvaya katılan öğrencilere başarı diledi.

Turnuvaya destek veren Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, final müsabakalarında mücadele eden öğrencilere forma desteği sağladı.

Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Proje Koordinatörü ve Yeşilay Kavak Şube Temsilcisi Ebru Akman da Yeşilay'ın 2026 Bağımsızlık Seferberliği Yılı kapsamında gençleri spora yönlendiren organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Final müsabakaları ve ödül töreniyle sona eren turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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