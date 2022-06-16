Kavak Kaymakamı Saygılı lavanta bahçesini inceledi

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, lavanta bahçesinde incelemelerde bulundu.

Bekdemir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve sohbet eden Saygılı, talep ve sorunları dinledi. Saygılı, daha sonra Özden Koç tarafından 6 dekar alanda oluşturulan lavanta bahçesini inceledi.

Kavak ilçesinde lavanta bitkisinin yetiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, lavanta ile ilgili Koç ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş'tan bilgi aldı.

Lavanta bitkisinin ilçeye katma değer sağlayacağına inandığını belirten Saygılı, lavanta ekiminin geliştirilmesi için destek vereceğini kaydetti.