Kavak Belediye Başkanı Ün, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ün, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şerif Ün, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren Ün, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta da Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" adlı karelerini oyladı.

Oylamanın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eden Ün, "Aslında seçim yapmakta zorlandık. Bazı fotoğraflar hayata dair umutlarımızı pekiştiren, bizi olumlu yönde kanalize eden fotoğraflardı. Diğer taraftan Gazze'deki açlık, sefalet ve soykırıma ilişkin görüntüler de kalbimize dokundu. Emeği geçen Anadolu Ajansımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.