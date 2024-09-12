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TEM'de korku dolu anlar! Yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu

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İstanbul Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde TEM kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Olay yerine bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde TEM kenarında bir poşet gördü.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Poşet içerisine el bombalarını fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi. Poşette pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulunan polis ekipleri hemen bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

TEM'de korku dolu anlar! Yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

TEM kenarındaki bombalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

TEM'de korku dolu anlar! Yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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