Katy Perry ve Lauren Sanchez ile Tamamı Kadınlardan Oluşan Mürettebat Uzaya Gitti

- Tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebat uzay yolculuğu yaptı

Mürettebatın arasında ünlü şarkıcı Katy Perry ve Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez de yer aldı

TEXAS - ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile milyarder Jeff Bezos'un nişanlısı gazeteci ve yazar Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu tamamı kadınlardan oluşan altı kişilik mürettebat, Bezos'un uzay teknolojisi şirketi Blue Origin'e ait roketle uzay yolculuğu yaptı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay teknolojisi şirketi Blue Origin, ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik mürettebatı uzaya gönderdi. Mürettebat, haftalar süren bekleyişin ardından ABD'nin Texas eyaletindeki "Launch Site One" adlı fırlatma alanında New Shepard roketiyle yerel saatle 09.30'da uzaya fırlatıldı. Mürettebat yaklaşık 4 dakika boyunca uzayda mikroyerçekimini deneyimledi.

Uçuş, 1963'ten bu yana bir ilk

Uzaya çıkan ilk kadın olan Sovyet Birliği dönemi kozmonotu Valentina Tereşkova'nın 1963'teki tek kişilik uzay yolculuğundan bu yana mürettebatının tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yolculuğu olan Blue Origin uçuşu, 10 dakikadan biraz fazla sürdü. Uçuş, deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte bulunan ve Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman hattını geçen roketin kısa bir yolculuğun ardından başarılı şekilde Dünya'ya dönmesi ile sonlandı.

Mürettebatın arasında Bezos'un nişanlısı da yer aldı

Mürettebatın arasında ünlü şarkıcı Katy Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı gazeteci ve yazar Lauren Sanchez, eski bir NASA roket mühendisi olan Aisha Bowe, kozmik biyoloji araştırmacısı ve insan hakları aktivisti Amanda Nguyen, CBS News sunucusu ünlü gazeteci Gayle King ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

Katy Perry toprağı öptü

Tamamı tasarımcı imzalı özel astronot kıyafetleri giyen mürettebat, aracın güvenli bir şekilde Dünya'ya inmesinin ardından büyük mutluluk yaşadı. Sanchez, nişanlısı Bezos'a sarıldıktan sonra ailesini ararken, pop yıldızı Katy Perry yanında götürdüğü papatyayı gökyüzüne kaldırdıktan sonra yere eğilip toprağı öptü.

Katy Perry, yolculuk hakkında şarkı yazacak

Katy Perry, dünyaya iniş yaptıktan sonra basına yaptığı ilk açıklamada, yolculuk sırasında hissettiği baskın duygunun sevgi olduğunu söyledi. Uzay yolculuğu deneyimini herkese tavsiye ettiğini ifade eden Perry, bu yolculuk hakkında bir şarkı yazıp yazmayacağı şeklindeki soruya "Kesinlikle, yüzde yüz" şeklinde cevap verdi.

Yolculuğun fiyatı açıklanmadı

İsmini uzaya çıkan ilk ABD'li olan Alan Shepard'dan alan ve 6 yolcu kapasiteli "New Shepard" isimli taşıyıcı roket, bugünkü uçuşu ile 11. insanlı misyonunu gerçekleştirmiş oldu.

Blue Origin, uzay yolculuğunun fiyatını kamuoyu ile paylaşmazken, rezervasyon sayfasında süreci başlatmak için 150 bin dolar depozito ödemesi yapılması gerektiği biliniyor. Şirket, 2021 yılında gerçekleştirdiği ilk mürettebatlı uçuşunda bir koltuğu açık artırmada 28 milyon dolara satmıştı. Şirketin en büyük rakibi konumundaki Virgin Galactic ise bilet fiyatlarını 250 bin ila 450 bin dolar arasında olduğunu duyurmuştu.