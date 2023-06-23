Katil Koca Tanığı Görünce Sinir Krizi Geçirdi

Katil koca salona çağırılan tanığı görünce sinir krizi geçirdi

Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, salona davet edilen tanığı görünce kendini yerden yere attı

DENİZLİ - Denizli'de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 8 kurşunla öldüren koca hakkında ağırlaştırılmış müebbetle istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Çok sayıda kişinin dinlendiği mahkemede yine beraatını isteyen koca, davada bir tanığın konuşmaya çalıştığı esnada kendini yerden yere atarak, tanığın dinlenmesine engel olmaya çalıştı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta 7 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Ferhat Evren (27), 1 aylık bebeğinin annesi olan 18 yaşındaki İrem Evren'i 8 el ateş ederek öldürdü. Ekim 2022 ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi. Olay sonrası kaçıp kayıplara karışan koca, 40 gün sonra jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu. İfadesi sonrası komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, "Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun" sözleri merak uyandırmıştı.

Tanıkların dinlenmesi için ilk duruşma ertelenmişti

Olayın ardından savcının hazırladığı iddianame tamamlandı. Otopsi raporuna göre vücutta 8 el kurşunun olduğu iddianamede yer alırken, tutuklu sanık Ferhat Evren hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbetle dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar, sanık Ferhat Evren, aile yakınları ve 15'e yakın tanık katıldı.

Zanlı kendini yerden yere atınca mahkeme karıştı

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı mahkeme salonunda hakim karşısına çıkan Ferhat Evren, kaynanasının kendisini tahrik edip kızının nasıl aldattığını söylediğini ve ilk önce karısının kendisine silah doğrulttuğunu, gerisini hatırlamadığını iddia etti. Tanıkların dinlenmesine geçildiği esnada Ferhat Evren, salona davet edilen tanıklardan birisini karşısında görünce kendisini yerden yere attı. Tanığın konuşmasını engellemeye çalıştığı iddia eden Evren, güçlükle sakinleştirildi. Ortamın biranda hareketlenmesinin ardından hakim, tarafları ve tanıkları farklı yerlere ayırdı.

Suç aleti ortada yok

Davada suç aleti olan silahın halen daha bulunmadığına yer verilirken, kaynana ise katilin en ağır ceza almasını istedi. Sonrasında hakim, zanlının tutukluluğunun devamına karar vererek, ilave delillerin toplanması için davayı erteledi.