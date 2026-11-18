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Yunan Kathimerini gazetesi, ABD'nin, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Girit ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) üslerdeki askeri varlığına ilişkin planlarını güncellediğini ileri sürdü.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle ABD'nin, silahlı kuvvetlerinin bölgede uzun vadeli konuşlandırılmasına ilişkin planlarını yeniden gözden geçirdiği savunuldu.

Bu kapsamda Girit Adası'ndaki Suda deniz üssüyle Akrotiri'deki hava üssünün öne çıktığı belirtilen haberde, GKRY'de ABD güçlerini konuşlandırmak için altyapı çalışmalarının da hızlandığı belirtildi.

Haberde, özellikle Baf'taki Andreas Papandreu hava üssünde ABD'nin C-17 tipi nakliye uçakları ile F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarının kullanımına yönelik çalışmalarının son bir yılda hızlandığı ifade edildi.

GKRY hükümetinin geçen ay Tatlısu'daki Evangelos Florakis deniz üssünün modernizasyonu için bütçe ayırma kararının hatırlatıldığı haberde, gelecekte AB üye ülkelerinin ve ABD'nin donanma birimlerinin buradaki limana yanaşabileceği kaydedildi.

Haberde, Tatlısu deniz üssünün, GKRY ve Fransa'nın ilgili anlaşması sonucu Doğu Akdeniz'de seyreden Fransız gemileri tarafından da kullanılabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA