Katar'dan Yemenli taraflara toprak bütünlüğünü korumak için sorunları diyalogla çözme çağrısı

Güncelleme:
Katar, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) gerilimi tırmandırmaması ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması için sorunların diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan ve BAE'nin güvenlik çabalarına destek verildiği belirtildi.

Katar, Yemenli tarafları, gerilimin tırmanmasını önlemek ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için aralarındaki sorunları diyalogla çözmeye çağırdı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birbirinden ayrılmasını isteyen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), aralık ayı başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt ile El-Mehra'da kontrolü elinde bulunduruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK, yerel ve bölgesel düzeyde yapılan "çekilme" çağrılarına ise kulak asmıyor.

Konuya ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de barış ve sosyal güvenliği teşvik eden tüm çabalara tam destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, " Yemen'in birliği ve toprak bütünlüğünün korunması için tüm sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesi, gerginliğin tırmanmasını önlemek için de Yemenli taraflar arasında yakın işbirliği olması gerektiği" vurgulandı.

Ayrıca, Suudi Arabistan ile BAE'nin, Yemen'de güvenlik ve istikrarı güçlendirme amacıyla yürüttüğü çalışmaların desteklendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bugün, Yemen'deki tüm siyasi bileşenlere itidal çağrısında bulunarak, güvenlik ve istikrarı sarsacak her türlü adımdan kaçınmanın önemine dikkati çekmişti.

Yemen'de güney bölgelerinin siyasi ve ekonomik olarak uzun süredir ihmal edildiğini savunan GGK, yerel ve bölgesel çekilme çağrılarını reddediyor. Yemen hükümeti ise bu iddiaları reddediyor ve ülkenin toprak bütünlüğüne vurgu yapıyor.

Yemen, 22 Mayıs 1990'da kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile güneydeki Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin birleşmesiyle kurulmuştu.

Ancak Yemen'de yıllardır süren hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda siyasi çözüm sağlanamaması ve GGK'nin doğu vilayetlerindeki hamleleri, ülkenin yeniden bölünmesine yönelik endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi - Güncel
