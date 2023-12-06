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Katar ve Suudi Arabistan Filistin Davasında İki Devletli Çözüm İçin Çağrıda Bulundu

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Katar ve Suudi Arabistan, Filistin davasında iki devletli prensibe dayalı kapsamlı ve adil bir çözüm için çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket ve işlenen barbarca suçlardan dolayı endişelerini dillendiren Katar ve Suudi Arabistan, Filistin halkının bağımsız devletini kurma hakkını sağlamak için çözümün 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bir devletin kurulması gerektiğini belirtti.

Katar ve Suudi Arabistan, "Filistin davasında iki devletli prensibe dayalı kapsamlı ve adil bir çözüm için" çabaların yoğunlaştırması çağrısında bulundu.

Katar ve Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ortak bir açıklama yayımladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Prens Bin Selman'la görüşmesinde, "iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine" vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, Bin Selman'ın da Katar ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin hızla geliştiğini belirttiği kaydedildi.

Şeyh Temim ve Bin Selman'ın görüşmesinde Filistin'deki gelişmelerin de ele alındığı aktarılan açıklamada ikilinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket ve işlenen barbarca suçlardan dolayı endişelerini dillendirdikleri ifade edildi.

Katar ve Suudi Arabistan'ın ortak açıklamasında, "Filistin davasının iki devletli prensibe dayalı kapsamlı ve adil bir çözüme kavuşması için çabaların yoğunlaştırılması gerekir. Arap barış girişimi ve uluslararası toplumun kararları doğrultusunda gerçekleşebilecek çözümün, Filistin halkı için 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız devletini kurma hakkını sağlamalıdır." denildi.

Açıklamada, Katar'ın Gazze'de "insani ara" için İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakata arabuluculuk yapma katkılarının takdir edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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