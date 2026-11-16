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Katar ve Suudi Arabistan bakanları gerilimin azaltılmasını telefonda görüştü

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Katar Dışişleri Bakanlığına göre, Katar Başbakanı Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gerilimin azaltılması ve ikili işbirliği ele alınırken Al Sani, deniz seyrüsefer serbestisi için diplomatik çabaları destekledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgesel gelişmeleri ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik diplomatik çabalar ve ortak koordinasyon değerlendirildi.

Al Sani, görüşmede Katar'ın deniz seyrüsefer serbestisini güvence altına alacak bir çözüme ulaşılması ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın önünün açılması amacıyla yürütülen tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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