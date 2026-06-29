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Katar ve Rusya savunma bakanlıkları arasında mutabakat zaptı imzalandı

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Katar Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında kriz anlarında acil bildirim sağlayacak doğrudan iletişim hattı kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında işbirliği için mutabakat zaptına imzalar atıldı.

Katar Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ile kriz anlarında acil bildirim yapılmasını sağlayacak doğrudan bir iletişim hattının kurulması ve işletilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İmzaların Katar Savunma Bakanlığı adına Doha Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Hava Kurmay Albay Raşid Sultan el-Hetmi ile Rusya Savunma Bakanlığı adına Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkan Yardımcısı Koramiral Viktor Andreyeviç Kalganov tarafından atıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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