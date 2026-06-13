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Katar Başbakanı Al Sani, Pakistanlı mevkidaşı Şerif ile ABD-İran müzakerelerini görüştü

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Katar Başbakanı Al Sani ile Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran arasındaki müzakerelerde son durumu ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını ele aldı. Al Sani, Pakistan arabuluculuğundaki ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son aşamayı ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Al Sani, Pakistanlı mevkidaşı Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesi yolları değerlendirildi.

Taraflar ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile gerilimin azaltılmasını hedefleyen Pakistan arabuluculuğundaki diplomatik girişimleri görüştü.

Görüşmede, Al Sani, Pakistan arabuluculuğunun müzakerelerde kaydettiği ilerlemeden ve barış anlaşmasının nihai metnine ulaşıldığının açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ABD ve İran taraflarının anlaşmayı kısa süre içinde imzalamasını temenni ettiğini ifade etti.

Al Sani, ayrıca Katar'ın krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesini amaçlayan Pakistan arabuluculuğuna tam desteğini yineleyerek, kapsamlı ve kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması için tüm tarafların bu çabalara olumlu yaklaşmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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