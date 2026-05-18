Katar Başbakanı Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesinin yolları masaya yatırıldı.

Taraflar özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Görüşmede, tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekerek, bölgedeki krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasının gerekliliğini vurgulayan Al Sani, sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasının önüne geçeceğini, bunun da bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.