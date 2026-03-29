Haberler

Katar Başbakanı ile Mısır Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimin düşürülmesini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Doha'da bir araya gelerek bölgedeki gerilimi azaltma yollarını görüştü. Al Sani, İran’ın saldırılarına dikkat çekerken, enerji güvenliği ve çevre koruma konularına vurgu yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik adımları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Abdulati, Doha'da bir araya geldi.

Katar Başbakanı Al Sani, İran'ın Katar ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, su, gıda ve enerji altyapıları gibi hayati tesislerin hedef alınmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Al Sani, ayrıca krizin kontrol altına alınması için koordinasyonun artırılmasının önemine işaret ederek, enerji güvenliği, deniz ulaşımının serbestliği ve çevre güvenliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Abdulati'nin, Katar Başbakanı ile görüşmesinde, Mısır'ın Pakistan ve Türkiye ile işbirliği içinde, ABD ile İran arasında doğrudan diyalog kurulmasına yönelik girişimlerine değindiği ifade edildi.

Açıklamada, Abdulati'nin, İslamabad'da düzenlenmesi planlanan ve Türkiye, Pakistan ile Suudi Arabistan Dışişleri bakanlarının katılacağı dörtlü bakanlar toplantısına ilişkin Al Sani'yi bilgilendirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama

İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! Birçok kentte patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız

İran'dan savaş tarihinde görülmemiş hamle! ABD'yi resmen davet ettiler
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü

İran'ın vurduğu havalimanı 3 gün boyunca cayır cayır yandı