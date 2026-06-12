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Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları, Washington-Tahran hattındaki arabuluculuk çabalarını görüştü

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Katar Başbakanı Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ve bölgesel güvenliği ele aldı. İki taraf, yakında anlaşma imzalanmasını umduklarını belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile ABD- İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

?İki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin ele alındığı görüşmede, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılayan Al Sani ve Abdulati, Washington ve Tahran'ın yakında anlaşmayı imzalamalarını umduklarını ifade etti.

Al Sani ve Abdulati, çözüm bekleyen konuları diyalog ve barışçıl yollarla ele almak için devam eden yapıcı çabalara desteklerini teyit etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Abdulati ve Al Sani, "İran kriziyle ilgili son gelişmelerin yanı sıra Körfez ülkeleri başta olmak üzere bölgesel güvenlikle ilgili konuları" ele aldı.

Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri saldırıları iptal etmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, ABD ile İran arasında nihai anlaşmanın sağlanması temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Haziran'da yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklayarak, İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu ve detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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