Katar ve Kuveyt'ten "Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin güvenliğine" destek mesajı

Katar ve Kuveyt, Yemen'de itidal çağrısında bulunarak Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerin güvenliğine destek mesajı verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki meşru hükümete tam destek verdiklerini belirtti.

Yemen'in toprak bütünlüğü ve halkın çıkarlarının korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Kardeş Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin güvenliği, Katar'ın güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki gelişmelere dair Riyad ve Abu Dabi'den gelen açıklamaların bölgenin çıkarları, iyi komşuluk ve KİK tüzüğünün temel prensipleriyle uyumlu olduğuna işaret edildi.

Kuveyt'ten Yemen hükümetine destek

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, Yemen'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Yemen hükümetine tam destek verdiklerini belirtti.

Yemen'in toprak bütünlüğünün yanı sıra halkın beklentilerini karşılayacak güven ve istikrarı korumanın önemi vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin güvenliği, Kuveyt'in ulusal güvenliğinin temel direklerinden birini oluşturmaktadır."

Suudi Arabistan ve BAE'nin açıklamalarında sorumlu bir yaklaşım sergilediği aktarılan açıklamada, Yemen'de diyalog ve diplomatik çözümlere dayalı her türlü bölgesel ve uluslararası çabanın desteklendiği belirtildi.

Suudi Arabistan'dan BAE'ye "çekilme" çağrısı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar yürütmesi için Güney Geçiş Konseyini (GGK) sevk ettiğine" işaret ederek, söz konusu eylemleri "ulusal güvenliğe tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.