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Katar ile İran, bölgedeki güvenlik konularına ilişkin son gelişmeleri görüştü

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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile İran Savunma Bakan Vekili, bölgedeki güvenlik gelişmelerini ve iki ülke arasındaki koordinasyonu ele aldı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile İran Savunma Bakan Vekili Seyyid Mecid İbni Rıza, bölgedeki güvenlik konularına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, İran Savunma Bakan Vekili İbni Rıza, Katar Devlet Bakanı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki mevcut durum ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar ayrıca, bölgedeki koşullar çerçevesinde iki ülke arasındaki ortak koordinasyon alanlarını değerlendirdi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
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