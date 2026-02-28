Katar İran'ın İkinci Saldırı Dalgasını Engelledi, Bahreyn Hava Sahasındaki Füzeleri Düşürdü
Katar, İran'ın ABD üslerine yönelik düzenlediği füze saldırılarını hava savunma sistemleriyle başarıyla engellediğini açıkladı. Bahreyn de hava sahasında füze tespit edildiğini ve düşürüldüğünü belirtti.
(ANKARA) - Katar, İran'ın ülkedeki ABD üslerine yönelik ikinci saldırı dalgasını hava savunma sistemleriyle engellediğini duyurdu. Bahreyn de hava sahasında tespit edilen birden fazla füzenin düşürüldüğünü açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran tarafından fırlatılan tüm füzelerin Katar hava sahasına ulaşmadan önce tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıların Körfez ülkesi genelinde birden fazla noktayı hedef aldığı ifade edildi.
Bahreyn de hava sahasında tespit edilen birden fazla füzenin düşürüldüğünü açıkladı. Bahreyn'in Washington Büyükelçisi Abdullah el-Halife tarafından yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin başarıyla devreye girdiği kaydedildi. Açıklamada, Bahreyn'de bulunan ABD Donanması'na ait üsse yönelik herhangi bir saldırıya ise değinilmedi.