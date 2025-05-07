Katar ve BAE, Hindistan-Pakistan Gerginliğinde Diyaloğa Çağırdı

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Cezayir, Hindistan ve Pakistan'ı askeri tırmanışı durdurmaya ve krizin diplomatik kanallardan çözülmesi için diyaloğa yönelmeye çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasında devam eden gerginliğin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ülkeye de "iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermeleri ve krizi sağduyu ve diplomatik kanallar aracılığıyla çözmeleri" çağrısı yapıldı.

Sorunların yapıcı diyalog yoluyla ele alınması için iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "kapsamlı, uzlaşıya dayalı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşılmasının önemi" ifade edildi.

Öte yandan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Katar Başbakanı Al Sani, Pakistan ve Hindistanlı yetkililerle ülkeleri arasında yaşanan krizdeki son gelişmeleri ve diplomasi yoluyla çözüm yollarını" ele aldı.

Al Sani, görüşmede iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesini amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları tam desteklediklerini vurguladı.

BAE

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Hindistan ve Pakistan'ı "soğukkanlı davranmaya, gerilimi azaltmaya ve bölgesel ve uluslararası barışı tehdit edebilecek daha fazla tırmanmadan kaçınmaya" çağırdı.

Bin Zayid, tarafları diyalog ve anlayış çağrılarına kulak vererek askeri tırmanışı önlemeye, Asya'nın güneyinde istikrarı sağlamaya ve bölgeyi gerilimden uzak tutmaya davet etti.

Diplomasi ve diyaloğun, tüm krizlere barışçıl çözümler bulmanın en iyi yolu olduğunu ifade eden Bin Zayid, bunun halkların barış, istikrar ve refah özlemlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin tırmanmasının büyük endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Her iki ülkenin itidalli olmaya ve anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye davet edildiği açıklamada, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacak kapsamlı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmaları çağrısı yapıldı.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki mevcut askeri tırmanışın büyük endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, iki komşu ülkeye bu tehlikeli tırmanışı sınırlamaları, aralarında uzlaşıyı sağlamak için diplomatik çabaların önünü açmaları ve siyasi çözümlere öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.

Cezayir

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki trajik çatışmalardan dolayı derin üzüntü ve endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki ülkeye güç kullanımı yerine siyasi ve diplomatik yolu ön plana çıkarmaları ve itidal çağrısı yapıldı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve şimdiye kadar 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.