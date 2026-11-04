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Katar ve ABD hava kuvvetleri komutanları Doha'da askeri işbirliğini görüştü

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Katar ve ABD hava kuvvetleri komutanları başkent Doha'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini görüştü. Görüşmede ortak öneme sahip konular ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı, toplantıya üst düzey subaylar da katıldı.

Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Faysal Halid el-Ganim ile ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Daniel Lasica, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirme konularını ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ganim, ülkeyi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Lasica ve beraberindeki heyetle başkent Doha'da bir araya geldi.

Ortak meselelerin değerlendirildiği görüşmede ortak öneme sahip konular ile iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

Görüşmeye, iki ülkenin hava kuvvetlerinden üst düzey subaylar da katıldı.

Kaynak: AA
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