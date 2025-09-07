Katar Türk Okulu’nda 2025-2026 Eğitim Dönemi Başladı

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Katar Türk Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Katar Türk Okulu Müdürü Ertuğrul Çalışkan yeni eğitim öğretim döneminde " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı"nın uygulanacağını belirtti.

Çalışkan, yeni dönemin tüm öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitim öğretime başlandı.

İlk derse orman temalı boyamalarla başlayan çocuklar, yeni eğitim öğretim dönemine girmenin heyecanını yaşadı.

Başkent Doha'da 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Katar Türk Okulu, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği gözetiminde Türkiye ile aynı eğitim müfredatıyla faaliyet gösteriyor.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verilen okulda bu yıl toplam 42 öğretmen ve 620 öğrenci ile derslere başlandı.