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Katar ve Sudan Savunma Bakanları Doha'da Görüştü

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Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, Sudan Savunma Bakanı Hasan Davud Kabrun Kiyan ile iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuları görüştü.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, Sudan Savunma Bakanı Hasan Davud Kabrun Kiyan ile iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuları görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Kiyan, başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konular ile bunların geliştirilmesine yönelik yollar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye, iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri ve sorumlularının da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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