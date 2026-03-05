Haberler

Katar'ın, İran savaş uçaklarını El-Udeid hava üssünü vurmasına "iki dakika" kala düşürdüğü iddiası

Katar Emiri Hava Kuvvetleri, İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına iki dakika kala düşürdü. Operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklar, uçakların bomba ve güdümlü mühimmat taşıdığını bildirdi. Olay, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla aynı döneme denk geliyor.

Katar Emiri Hava Kuvvetleri'nin İran'dan gelen iki SU-24 tipi savaş uçağını Katar'da bulunan El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına "iki dakika" kala düşürdüğü iddia edildi.

CNN'e konuşan söz konusu operasyon hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Orta Doğu'da ABD askerlerinin bulunduğu en büyük askeri üs olan El-Udeid Hava Üssü'nü hedef alan İran'ın savaş uçaklarının saldırıya dakikalar kala durdurulduğunu kaydetti.

Kaynaklardan biri, İran uçaklarının hedeflerine "iki dakika" uzaklıkta olduğunu belirtirken, diğer bir kaynak ise uçakların "bomba ve güdümlü mühimmat taşıdıklarının" görsel olarak tespit edildiğini ve fotoğraflandığını aktardı.

Uçaklara radyo üzerinden uyarıda bulunulduğunu ancak herhangi bir yanıt alınamadığını ifade eden ikinci kaynak, "zaman kısıtlamaları" ve "mevcut kanıtlara dayanarak" uçakların "düşman olarak sınıflandırıldığına" işaret etti.

Kaynak, bir Katar F-15 savaş uçağının İran uçakları ile "hava muharebesine" girerek uçakları düşürdüğünü ekledi.

Katar Savunma Bakanlığı, 2 Mart'ta İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü, ayrıca hava savunma sistemleri tarafından 7 balistik füze ile 5 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

-? ?ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
